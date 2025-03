Peste 1,3 miliarde de lei, valoarea prejudiciilor recuperate, in 2024, de Poliaia Romana, pe cauze investigate de criminalitatea economica

Peste 1,3 miliarde de lei este valoarea masurilor asiguratorii aplicate si a prejudiciilor recuperate de catre politistii de investigare a criminalitatii economice, in urma actiunilor si cercetarilor desfasurate in cursul anului 2024.Politia Romana, prin Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, a continuat, in cursul anului 2024, actiunile pentru prevenirea si combaterea infractiunilor de natura economico-financiara si a celorlalte fapte de incalcare a legii care afecteaza climatul ... citește toată știrea