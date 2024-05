Peste 50% dintre parintii plecati la munca in strainatate nu vin acasa de Paste

Peste jumatate dintre parintii care muncesc in alte tari nu vin acasa de Sarbatori. Organizatia "Salvati Copiii Romania" intareste programul de sprijin pentru copiii ramasi singuri acasa, fiind prezentata si harta pe regiuni.FOTO : salvati copiii romaniaMai mult de jumatate - 55% - dintre parintii care lucreaza peste granita nu vor petrece Sarbatorile Pascale in tara, alaturi de copiii lor, in vreme ce 39% spun ca vor veni acasa pentru Paste, iar 6% nu erau inca decisi cu privire la venirea ... citește toată știrea