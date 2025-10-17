Editeaza

Peste fara documente, confiscat la Poiana Mare

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 16:45
Politistii si reprezentantii DSVSA (Directia Sanitar - Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor) Dolj au desfasurat, astazi, o actiune de control in targul saptamanal din comuna Poiana Mare, vizand prevenirea faptelor ilegale din domeniul piscicol. In timpul actiunii, a fost depistat un barbat de 48 de ani din Craiova, reprezentant al unei societati, care oferea spre vanzare 470 de kilograme de peste fara a avea etichetele de identificare necesare si fara a fi depozitat in spatii autorizate. ...citește toată știrea

