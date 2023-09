Azerbaidjanul si-a impus, din nou, neasteptat de repede superioritatea militara in conflictul reizbucnit in Nagorno Karabah (120.000 locuitori) capitala regiunii secesioniste Stepanakert fiind bombardata cu rachete sol-sol, Lora (israeliene) si drone israeliene Harop. Sistemul de aparare aeriana Tor al fortelor armate armene, situate in apropierea drumului Khankendi-Khojaly, a fost distrus cu drone turcesti Bayractar TB2, iar toate comunicatiile mobile au fost intrerupte complet in Nagorno ... citeste toata stirea