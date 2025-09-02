Editeaza

Platforma pentru acordarea tichetului de energie electrica - functionala

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 16:45
18 citiri
Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie, in platforma electronica EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro. Platforma a fost dezvoltata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile in scris la primaria de domiciliu ori la oficiile postale, incepand din data de 28 august 2025.

Tichetul are valoarea de 50 de lei/luna si poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrica, pana ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Vis implinit: Stiinta revine in elita Europei
Universitatea Craiova chiar a avut parte rar de bucurie in ultimele patru decenii. Iar cand a avut ...
Agent economic prins cu aproape 10.000 de tigarete fara timbru
Actiune pentru combaterea activitatilor ilicite in domeniul alimentatiei publice, desfasurata de ...
Tichetele educationale pot fi utilizate pana pe 31 octombrie
Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii , ...
ActualitateBusinessSportLife Show