Pleaca, bosorogule, du-te invartindu-te!

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 03:51
Ura lui Mircea Lucescu fata de olteni e viscerala, nestavilita, se manifesta cu orice prilej. Bosorogul care nu sta pe banca pentru a nu-si estompa flatulentele, nu pentru ca ar avea ceva de transmis tricolorilor, n-a uitat niciodata sa-si dezlantuie frustrarile cand vine vorba de Craiova. A urat Maxima, a pus umarul sa distruga Maxima, a fost calcat in picioare de Sorinaccio cand Ciurea i-a dat gol cu ce merita sa-i vare intre falci, in fata a 55.000 de olteni care i-au transmis celui care ...citește toată știrea

