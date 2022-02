PNL Dolj: La Breasta domneste legea pumnului: Presedintii tineretului liberal doljean, batuti de apropiatii primarului PSD

In dupa-amiaza zilei de joi, 24 februarie, in jurul orei 17.50 presedintele tineretului liberal doljean, Doru Caplea, si Bianca Epure, presedintele tineretului liberal craiovean, au fost batuti cu bestialitate de patru cetateni ai comunei doljene Breasta.Imediat dupa incident, colegii nostri au apelat serviciul 112, la fata locului prezentandu-se mai multe echipaje de politie si o ambulanta. Cei doi colegi agresati au dat declaratii organelor de politie in vederea stabilirii agresorilor. ... citeste toata stirea