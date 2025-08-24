Editeaza

Politia de Frontiera, informatii despre traficul rutier catre Bulgaria

Sursa: Cuvantul Libertatii
Duminica, 24 August 2025, ora 11:45
21 citiri
Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu informeaza participantii la trafic cu privire la aspecte legate de circulatia rutiera catre Bulgaria.

Podul "Prieteniei" Giurgiu - Ruse

Lucrarile de reparatii continua pe partea bulgara a Podului Prieteniei, traficul rutier desfasurandu-se in continuare alternativ, pe o singura banda.

In contextul sezonului estival si al valorilor ridicate de trafic, se inregistreaza timp de asteptare ridicat, estimat la aproximativ 100 de minute. ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Stiinta, la Istanbul dupa 39 de ani
In play-off-ul Conference League, Universitatea Craiova se va duela cu turcii de la Istanbul ...
Tanar de 19 ani, prins in flagrant, cu droguri de mare risc
Politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, impreuna cu ...
Craiova a "pradat" Stambulul
Stiinta a descins in inima fostului Imperiu Otoman din nou, dupa isprava de a elimina titrata ...
ActualitateBusinessSportLife Show