Politia doljeana, vigilenta si de "Sf. Maria"

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 14 August 2025, ora 16:45
In perioada 15-17 august 2025, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Dolj vor fi la datorie pentru ca minivacanta prilejuita de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului sa se desfasoare in conditii de siguranta.

Cu aceasta ocazie, au fost suplimentate efectivele de politisti care vor actiona in strada, obiectivele principale fiind reprezentate de asigurarea ordinii si linistii publice si cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice. "Incepand de astazi, pana duminica, 17 ...citește toată știrea

