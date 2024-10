Politica si amnezie

Pe la sfarsitul lunii octombrie 2003, la Sao Paolo (Brazilia) avea loc al 22-lea congres al Internationalei socialiste, unde delegatia PSD era condusa de premierul in epoca, Adrian Nastase. Romania aspira in acel moment la accederea in NATO si UE. Pana la acea data, din Internationala socialista facusera parte Partidul Democrat (PD) si Partidul Social Democrat Roman. PD fusese acceptat in Internationala socialista la al 20-lea congres de la New York (9-11 septembrie 1996), iar PDSR dobandise ... citește toată știrea