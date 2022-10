Politicile de austeritate sunt abia la inceput

De domnii Monti, Papademos, Mario Draghi, acesta din urma, in ultimele zile de mandat ca premier al Italiei, dupa ce a condus Banca Central Europeana, toti economisti cu studii in SUA, toti cu posturi bune in birocratia UE, despre care lumea credea ca vor face minuni, nu se mai vorbeste. Se aminteste doar vag. Monti si Draghi ca si Macron, imagini de arhangheli, au lucrat pentru Goldman Sachs. Si cand tehnocratii esueaza, extrema-dreapta asteapta pe tusa. Cum s-a intamplat in Italia. "Efectul ... citeste toata stirea