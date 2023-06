Cele intamplate deunazi, in Gradina Botanica din Craiova, e drept fara precedent, vor reverbera multa vreme in spatiul public si intr-un fel e firesc. Doi tineri, Meliss Mihaela Lungu, eleva in clasa al VIII-a la Colegiul National Pedagogic "Stefan Velovan" si Emanuel Badica abslovent al Colegiului National "Carol I" au fost injunghiati, cu sange rece, prin lovituri repetate de cutit, administrate de Marius Alexandru, elev (17 ani) al Liceului Militar "Tudor Vladimirescu", fara niciun motiv ... citeste toata stirea