Politisti doljeni si omologii din Vidin: exercitiu comun de cooperare transfrontaliera

Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 11:45
Forte politienesti din Romania si Bulgaria au desfasurat, ieri, un exercitiu avand ca obiectiv principal consolidarea nivelului de cooperare intre structurile de politie din cele doua state si asigurarea unui raspuns eficient pentru rezolvarea unei situatii critice.

In activitati au fost implicati politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj si Directiei Regionale de Politie Vidin. Exercitiul a vizat simularea unui flagrant, in afara municipiului Calafat, pe linia prevenirii ...citește toată știrea

