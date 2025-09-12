Editeaza

Politisti, jandarmi si localnici cauta un barbat din Esuglui

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 02:11
Efective sporite de politisti si jandarmi, precum si numerosi voluntari participa, in aceste momente, la activitatile de cautare a unui barbat din Esuglui.

In aceasta dupa-amiaza, politisti din cadrul Sectiei nr.3 Politie Rurala Bucovat au fost sesizati de o femeie din comuna Esuglui cu privire la faptul ca, in jurul orei 11, socrul sau, CARSTINA FLOREA, 83 de ani, a ...citește toată știrea

