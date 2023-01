Politistii de frontiera de la Bechet au confiscat jucarii de peste 200.000 de lei

Politistii de frontiera din cadrul PTF Bechet au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui autocamion, peste 1.300 de bunuri, estimate la o valoare de peste 200.000 lei, constand in jucarii, bunuri a caror denumire este protejata pe teritoriul Romaniei, fiind susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala ale titularilor respectivelor marci.In data de 22.01.2023, in jurul orei 13.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Bechet, pe sensul de intrare in tara, un ... citeste toata stirea