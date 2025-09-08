Editeaza

Politistii doljeni, alaturi de elevi, la inceputul noului an scolar

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 11:45
22 citiri
Astazi , a debutat noul an scolar, unul in care politistii doljeni isi propun sa asigure in continuare copiilor un mediu sigur, atat in procesul educational, cat si pe parcursul vietii.

"Ca in fiecare an, incepem impreuna, politisti, elevi, cadre didactice, parinti si ne dorim ca, dupa emotia de astazi, colaborarea scoala - familie - politie sa continue cu implicare si incredere. Ziua a debutat cu prezenta politistilor de la siguranta scolara si politistilor rutieri in zona unitatilor de ...citește toată știrea

