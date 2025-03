Politistii doljeni, la Scoala Gimnaziala Negoi

Politisti din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au fost prezenti la Scoala Gimnaziala din comuna Negoi, unde au desfasurat activitati informativ-preventive, la care au participat elevi din ciclurile primar si gimnazial."Activitatile au avut drept scop cresterea gradului de constientizare a elevilor in ceea ce priveste importanta sigurantei in mediul scolar, cat si in mediul online, intelegerea consecintelor fenomenelor negative asupra dezvoltarii psihologice a ... citește toată știrea