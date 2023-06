Varsovia este de mai multa vreme in conflict deschis cu Uniunea Europeana pe chestiunea statului de drept. Comisia Europeana a anuntat miercuri, prin comisarul european pentru justitie Didier Reynders, lansarea unei proceduri de infringement, dupa infiintarea comisiei de ancheta privind "influenta Rusiei in Polonia" in masura sa condamne oficiali politici, fara controlul unui judecator. Presedintele polonez, Andrzej Duda a promulgat infiintarea acestei comisii, o entitate ... citeste toata stirea