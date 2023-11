Cum partidul prim-ministrului in exercitiu Mateusz Morawiecki (PiS) a venit pe primul loc in alegerile parlamentare din 15 octombrie a.c., presedintele Andrzej Duda i-a incredintat misiunea de a forma guvernul. Teoretic, partidul Lege si Justitie (PiS) are sanse mici de a forma o coalitie, din cauza lipsei unor parteneri de incredere. In spatele usilor inchise se poarta insa tratative incinse. Daca Mateusz Morawiecki va ... citeste toata stirea