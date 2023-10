Toata presa occidentala a salutat la unison victoria in alegeri a "opozitiei" condusa de fostul presedinte al Consiliului European, Donald Tusk, ex-premier, al carui partid Platforma Civica -lista distincta de candidati- a obtinut 30,70% din voturi, adica 157 mandate. Alegerile au fost castigate de PiS (35,38%), adica 194 mandate, adica partidul care il are ca lider pe Jaroslaw Kaczynski si oferta pentru functia de prim-ministru, cu siguranta tot pe Mateusz Morawiecki, in dizgratia ... citeste toata stirea