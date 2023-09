Polonia nu va permite ca cerealele din Ucraina sa inunde tara. Indiferent de decizia functionarilor la Bruxelles, nu vor mai fi deschise granitele, a avertizat premierul polonez Mateusz Morawiecki, aflat deja in plina campanie electorala in perspectiva alegerilor parlamentare de la 15 octombrie. In luna mai a.c., UE permisese Bulgariei, Romaniei, Ungariei, Poloniei si Slovaciei sa interzica vanzarile de grau, porumb, rapita, ... citeste toata stirea