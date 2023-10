Jaroslaw Kaczynski (74 ani), liderul si ideologul partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS) aflat la putere din 2015, viceprim-ministru in functie, este radical in orice discurs. Pentru el nu se pune problema de a accepta renuntarea la anumite reforme sociale si politico-judiciare pentru a obtine sumele de bani pe care UE le varsa in fiecare tara in cadrul fondurilor structurale. Jaroslaw Kaczynski isi doreste o tara puternica capabila sa reziste Rusiei pe care o considera "o amenintare ... citeste toata stirea