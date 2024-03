Portugalia: Un Parlament heterogen, care nu poate da un guvern stabil

Alegerile legislative anticipate din Portugalia au dat un Parlament in care dreapta moderata nu poate forma un guvern stabil, fara a se baza pe populisti, care si-au dublat numarul de locuri. Anuntata de sondaje, cresterea partidului de extrema dreapta Chega ("Destul") a fost confirmata la alegerile de duminica, unde participarea la vot a fost fara egal in ultimii 30 de ani. Formatiunea condusa de Andre Ventura a trecut de la 12 mandate, in 2022, la 48 de mandate. Alianta Democrata (AD) de ... citește toată știrea