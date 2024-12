Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in interviul acordat jurnalistului american Tucker Carlson, venit special la Moscova, a reamintit ca Rusia nu se afla in stare de razboi cu SUA si nici nu doreste acest lucru. Lavrov a subliniat ca Federatia rusa doreste relatii normale cu toti vecinii si nu exista nici un motiv pentru care Rusia si America nu pot coopera "de dragul universului". Ceea ce se intampla in ... citește toată știrea