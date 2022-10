Praga: Reuniune in premiera a comunitatii politice europene

Nu mai putin de 43 de lideri europeni sau reunit de ieri la Praga pentru a discuta raspunsurile la consecintele razboiului din Ucraina. Capitala Cehiei, care detine presedintia turnanta a Consiliului UE, a celebrat in august a.c. 54 de ani de la invazia tancurilor sovietice, gazduieste summit-ul Comunitatii politice europene la un castel din Praga. CPE este materializarea unei idei lansate in luna mai de presedintele francez Emmanuel Macron, la 3 luni de la debutul invaziei ruse, care a pus in ... citeste toata stirea