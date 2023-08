KI Klaksvik sau, dupa denumirea completa, Klaksvikar Itrottarfelag, este prima echipa din Insulele Feroe care ajunge in grupele unei competitii europene. Campioana din Feroe este calificata in turul 3 preliminar al Champions League si si-a asigurat astfel cel putin prezenta in grupele Conference League. Dupa ce a eliminat-o fara drept de apel in primul tur din Champions League pe campioana Ungariei, Ferencvaros Budapesta (0-0 si 3-0), Klaksvikar Itrottarfelag a trecut si de campioana Suediei, ... citeste toata stirea