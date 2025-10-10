Editeaza

Preliminarii CM 2026: Austria a demolat San Marino

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 11:45
18 citiri
Surpriza serii in preliminariile pentru CM 2026 a fost victoria la scor a Insulelor Feroe in fata Muntenegrului. In grupa noastra, Austria s-a distrat cu bucatarii din San Marino, iar Cipru a egalat in extremis Bosnia, dintr-un penalty dictat de VAR. In meciul care se anunta cel mai interesant, Cehia si Croatia n-au marcat.

Rezultate inregistrate joi, in calificarile europene ale Cupei Mondiale 2026:

Grupa C: Belarus - Danemarca 0-6 (Froholdt 14, Rasmus Hojlund 19, 45, Dorgu 45+6, Dreyer 66. ...citește toată știrea

