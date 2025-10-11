Editeaza

Preliminarii CM 2026: Elvetia se impune in Suedia

Sursa: Cuvantul Libertatii
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 03:10
In cel mai important meci al zilei din preliminariile CM 2026, Elvetia nu i-a dat nicio sansa Suediei, la Solna, chiar daca gazdele au aliniat in atac vedetele din Premier League, Gyokeres si Isak. Dupa ce a invins Germania, Slovacia n-a mai confirmat in Irlanda de Nord, cedand cu 2-0. Cel mai spectaculos meci al zilei a fost la Reykjavik, unde Ucraina s-a impus cu 5-3 contra Islandei, pe care o invinsese si in barajul pentru EURO 2024. Belgia n-a reusit sa sparga defensiva Macedoniei de Nord, ...citește toată știrea

