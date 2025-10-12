Editeaza

Preliminarii CM 2026: Portugalia castiga in prelungiri

Sursa: Cuvantul Libertatii
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 03:22
9 citiri
Dupa ce i-a aparat un penalty lui Cristiano Ronaldo, fostul portar al lui Liverpool, Kelleherr, a inlesnit prin iesirea sa neinspirata golul din prelungiri al lui Ruben Neves, prin care Portugalia a invins Irlanda.

Intr-un meci de risc maxim, Albania s-a impus cu 1-0 in Serbia. Istvan Kovacs i-a acordat cartonasul galben autorului golului, Manaj, care a celebrat reusita facand semnul vulturului albanez, fanii sarbi replicand prin scandarea "Moarte tuturor albanezilor".

Dupa 5-0 si 11-1 cu ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Stefan Zofei a incetat din viata
Fotbalul din Banie este din nou in doliu, dupa ce Stefan Zofei, fost presedinte la Electroputere ...
Directia Generala Anticoruptie Dolj promoveaza integritatea in randul studentilor
Ofiterii de prevenire din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie ...
Ajutoare pentru incalzire, acordate de Primaria Craiova
Craiovenii cu venituri mici pot beneficia, si in acest an, de ajutoare financiare pentru incalzirea ...
ActualitateBusinessSportLife Show