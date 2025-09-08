Editeaza

Preliminarii CM 2026: Spania, "set alb" in Turcia

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 02:53
18 citiri
In periplul de cateva zile prin Balcani, Spania a avut un bilant de 9-0 in meciurile cu Bulgaria si Turcia. A fost un "set alb" pentru campioana europeana la Konya, jucatorul lui Arsenal, Merino, reusind o tripla. Germania s-a chinuit, dar a invins Irlanda de Nord, printre marcatori fiind si viitorul adversar al Craiovei, Amiri, de la Mainz. Depay a reusit o dubla pentru victoria Olandei si a devenit cel mai bun marcator din istorie al batavilor, peste Van Persie.

Grupa A: Germania - Irlanda ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Eclipsa totala de Luna, in aceasta seara
Romania asista la un aliniament perfect al sistemului Soare-Pamant-Luna. Fenomenul debuteaza cu ...
Mircea cel batran si nationala lui senila
Daca Romania nu merge la Mondiale, a venit o gazda a Mondialului in Romania. Canada. Si ne-a ...
Caravana BeActive m(all) the Rada Way se lanseaza vineri, la Craiova
Agentia Nationala pentru Sport anunta lansarea Caravanei BeActive m(all) the Rada Way in mall-ul ...
ActualitateBusinessSportLife Show