Premier League: Liverpool se distanteaza de Arsenal

Liverpool este tot mai aproape de titlu in Premier League, avand acum 13 puncte avans fata de locul 2, ocupat de Arsenal. Intr-o avanpremiera a finalei Cupei Ligii, programata luna viitoare, "cormoranii" au invins-o cu 2-0 pe Anfield pe Newcastle, in etapa a 27-a a de campionat. Au marcat Szoboszlai '11 si Mac Allister '63.Manchester City a trecut si ea, in deplasare, cu 1-0, de Tottenham Hotspur, gol Haaland, revenit pe teren. Desi a fost condusa cu 1-0 si a jucat ... citește toată știrea