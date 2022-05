PREMIERA-EVENIMENT LA NAEsIONALUL CRAIOVEAN! Declan Donnellan si Nick Ormerod, fondatorii celebrei companii Cheek by Jowl, monteaza pentru prima data in Romania, la Teatrul National Craiova

PREMIERA-EVENIMENT LA NAEsIONALUL CRAIOVEAN! Declan Donnellan si Nick Ormerod, fondatorii celebrei companii Cheek by Jowl, monteaza pentru prima data in Romania, la Teatrul National CraiovaNume de prim rang ale teatrului universal, Declan Donnellan si Nick Ormerod, fondatorii celebrei companii Cheek by Jowl, monteaza pentru prima data in Romania, la Teatrul National Craiova. OEDIP REGE de Sofocle, productia la care cei doi repeta alaturi de trupa Nationalului craiovean va avea primele ... citeste toata stirea