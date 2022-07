Premierul Ciuca promite ca va interveni in problema rationalizarii apei. Se aplica deja in sute de localitati

Numarul localitatilor din Romania unde apa a inceput sa fie data cu portia este in crestere. Autoritatile spun ca seceta poate crea probleme majore, mai ales in estul si vestul Romaniei. Prezent la Craiova, premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a recunoscut ca problema secetei este pe agenda de lucru a Guvernului Romaniei. "Am discutat deja acest aspect cu ministrul Mediului, Apelor si Padurilor. Acolo unde va fi nevoie se va interveni punctual", a declarat Nicolae Ciuca. Sunt deja sute de ... citeste toata stirea