Premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita la Berlin, a discutat ieri cu cancelarul Olaf Scholz incheierea unui plan de actiune, echivalentul unui parteneriat strategic, expresia unor relatii privilegiate in cooperarea bilaterala. Germania isi doreste investitii in productia de ingrasaminte chimice a caror materie prima este gazul natural prin gigantul petrochimic BASF. De ... citeste toata stirea