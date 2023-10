Presedintele american Joe Biden va vizita maine Israelul, a anuntat secretarul de stat Anthony Blinken, dupa ce a avut o intalnire de aproape 8 ore cu premierul Benjamin Netanyahu si cabinetul sau de razboi, la sediul militar Kirya al armatei israeliene din Tel Aviv, relateaza The Time of Israel. Joe Biden va reafirma solidaritatea SUA cu Israelul. De la Tel Aviv, presedintele american se va deplasa in Iordania, unde, la Aman, se va intalni cu ... citeste toata stirea