Presedintele Comitetului militar NATO: "Da pentru Ucraina"

Seful comitetului militar al NATO, amiralul Bob Bauer a declarat sambata ca Ucraina are un drept puternic legal si militar de a lovi adanc in Rusia pentru a obtine un avantaj in lupta, exprimand convingerea a numerosi aliati ai SUA, chiar daca administratia Biden refuza momentan sa permita Kievului sa faca acest lucru. Amiralul a vorbit la incheierea reuniunii anuale a Comitetului la care a participat si generalul american C. Q. Brown, presedinte al sefilor de Stat Major. ... citește toată știrea