Presedintele Germaniei, Frank Walter Steinmeier, vine in vizita la Bucuresti

Maine 4 mai a.c. este asteptat in vizita oficiala in Romania presedintele Germaniei, Frank Walter Steinmeier, care va fi primit la Palatul Cotroceni de Klaus Iohannis in contextul implinirii a 30 de ani de la semnarea tratatului privind colaborarea prieteneasca si parteneriatul in Europa intre cele doua tari. Vor fi analizate perspectivele consolidarii cooperarii economice intre cele doua tari, mai ales ca Germania este primul partener comercial. Pe agenda discutiilor se vor ... citeste toata stirea