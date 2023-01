Prietenia franco-germana este in criza

Franta si Germania sarbatoresc, la 22 ianuarie a.c., 60 de ani de la semnarea tratatului de prietenie la Elysee, intr-un moment in care relatiile lor, acumuland multe fisuri, traverseaza o criza serioasa. Cancelarul Olaf Scholz si presedintele Emmanuel Macron vor celebra aniversarea in cadrul unei ceremonii programata la Universitatea Sorbona din Paris. Motivele racelii sunt multe, pe paliere diferite: pozitii diferite in materie de politica europeana, datorate unei schimbari de generatii. ... citeste toata stirea