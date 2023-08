De acum e o certitudine, dupa anuntul Comisiei ruse de investigatii a circumstantelor in care s-a prabusit, miercuri seara, in regiunea Tver, avionul privat in care se aflau patronul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin si principalii sai colaboratori. Confirmarea mortii lui Prigojin a fost atestata de expertiza genetica. In avalansa de articole care comenteaza evenimentul, presedintele rus este frecvent aratat cu degetul ca fiind autorul crimei sau in orice caz deloc strain de aceasta. ... citeste toata stirea