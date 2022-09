Prima zi de scoala... Romania birocratica blocheaza proiectul de renovare a Colegiului National Carol I

Colegiul National Carol I, din Craiova este, ca vechime, a doua scoala din Romania. Tot aici se afla si cea mai mare biblioteca scolara din tara. Cladirea este monument de arhitectura de interes national. In 1832 s-a cumparat actualul teren al Colegiului, situat in centrul Craiovei, iar in 1842 s-a inaugurat primul local, cel imortalizat de pictorul Theodor Aman in tabloul "Hora Unirii la Craiova". La inceput, aici au invatat aproape 500 de elevi, iar dupa Revolutia din 1848, destinatia ... citeste toata stirea