Primaria Craiova: Lia Olguta Vasilescu si-a anuntat "lotul", dar echipa o fac alegatorii

Cu 40.000 de semnaturi de la craioveni, care ii sustin candidatura, la un nou mandat de primar, Lia Olguta Vasilescu este in buna pozitie, fara discutie. Are un bilant realmente tonic, daca nu fara egal. Are nevoie imperioasa insa si de o majoritate simpla in Consiliul Local si conduce "pe post de locomotiva", cum se spune, lista consilierilor anuntati la Biroul electoral."Sunt foarte multi oameni noi care nu au mai fost in Consiliul Local. Asa cum am spus si la depunerea candidaturii pentru ... citește toată știrea