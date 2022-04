Primaria Craiova pregateste surprize pentru Targul de Paste

Municipiul Craiova intra in atmosfera Sarbatorilor Pascale, in perioada 15 - 25 aprilie 2022, cu numeroase activitati pentru copii, bunatati pentru toate gusturile si spatii urbane revitalizate.De vineri, 15 aprilie, incepand cu ora 16.00, comercianti si mestesugari din toata tara isi vor prezenta ofertele diversificate in Piata Mihai Viteazul, in casutele amplasate pentru Targul de Paste din Craiova, dar si in zona fantanii arteziene, unde copiii vor avea parte de surprize inedite pentru ... citeste toata stirea