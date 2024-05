Primaria Craiova si Consiliul Local Municipal vor premia olimpicii

Primaria Craiova si Consiliul Local Municipal vor premia 166 de elevi si 112 profesori din Craiova, cu rezultate exceptionale la concursurile nationale si internationale, in anul scolar 2023- 2024 . Manifestarile fac parte din cadrul celor prilejuite de "Ziua Municipiului". Evenimentul va avea loc joi, la ora 17:00, in Sala "Amza Pellea" a Teatrului National "Marin Sorescu". Pentru ca premiile sa fie acordate, consilierii locali din Banie au aprobat, in dimineata aceleiasi zile, proiectul de ... citește toată știrea