Cu ocazia desfasurarii manifestarilor dedicate celebrarii Zilei Nationale a Romaniei, Primaria Municipiului Craiova anunta ca, in data de 01.12.2022, in tervalul orar 06:00 - 14:30, se va inchide circulatia rutiera pe urmatoarele strazi:Popa Sapca;A.I. Cuza, tronsonul cuprins intre intersectia cu str. Unirii si intersectia cu str. Aries;Calea Unirii, tronsonul cuprins intre intersectia cu str. Mihai Viteazul si intersectia cu str. A.I. Cuza.Accesul in zona restrictionata va fi permis ... citeste toata stirea