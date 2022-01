Primaria Municipiului Craiova anunta ca, pentru desfasurarea partidei de fotbal dintre echipele F.C. U CRAIOVA si F. C. ARGES, vor fi instituite restrictii de circulatie pe mai multe sectoare de drum

Primaria Municipiului Craiova anunta ca pentru desfasurarea partidei de fotbal dintre echipeleF.C. U CRAIOVA si F. C. ARGES, ce va avea loc, in ziua de 30.01.2022, pe Stadionul de Fotbal din incinta Complexului Sportiv Craiova, vor fi instituite restrictii de circulatie pe mai multe sectoare de drum.Astfel, in ziua de 30.01.2022, intervalul orar 15:30 - 19:30, se va restrictiona circulatia rutiera pe bld. Ilie Balaci, tronsonul cuprins intre intersectia cu bld. 1 Mai si str. Gheorghe Bibescu ... citeste toata stirea