Primaria Municipiului Craiova anunta restrictionarea circulatiei rutiere, in vederea bunei desfasurari a partidei de fotbal dintre UNIVERSITATEA CRAIOVA si U CRAIOVA 1948, ce va avea loc in ziua de 14.02.2022

In vederea bunei desfasurari a partidei de fotbal dintre UNIVERSITATEA CRAIOVA si U CRAIOVA 1948 ce va avea loc in ziua de 14.02.2022, pe Stadionul Ion Oblemenco, Primaria Municipiului Craiova anunta restrictionarea circulatiei rutiere astfel:In ziua de 14.02.2022, intervalul orar 00 - 23.30, se va restrictiona circulatia rutiera pe bld. Ilie Balaci, tronsonul cuprins intre intersectia cu bld. 1 Mai si str. Gheorghe Bibescu pana la intersectia cu str. Raului.Accesul in zonele restrictionate ... citeste toata stirea