Primaria Municipiului Craiova, RAADPFL si Liceul de Arte "Marin Sorescu" va invita vineri, 10 iunie, in intervalul orar 18.30-19.30 la evenimentul "Muzica la Zoofetarie" care va avea loc in Parcul Nicolae Romanescu, in vecinatatea Gradinii Zoologice.Protagonistii actiunii sunt elevii talentati ai Liceului de Arte "Marin Sorescu" care vor incanta spectatorii prezenti cu muzica interpretata la instrumentul studiat. Vizitatorii se vor putea bucura de frumusetea Parcului Nicolae Romanescu, unul ... citeste toata stirea