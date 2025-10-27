Editeaza

Prins in Bals, la volanul unei autospeciale de politie furate din Robanesti

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 01:54
Inspectoratul de Politie Judetean Dolj a fost sesizat, astazi, de Politia Orasului Bals, judetul Olt, cu privire la faptul ca pe o strada din oras a fost depistat un localnic in varsta de 58 de ani, la volanul unei autospeciale de politie. Din verificari s-a stabilit faptul ca individul nu face parte din structurile MAI, iar autospeciala apartine Sectiei 5 Politie Rurala Pielesti - Postul de Politie Robanesti.

In aceasta dimineata, barbatul a patruns in curtea Postului de Politie Robanesti, de ...citește toată știrea

