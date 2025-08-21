Editeaza

Prinsi cu peste un kilogram de cocaina, pe care cereau 38.000 euro!

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 21 August 2025, ora 02:39
Patru barbati, in varsta de 23, 24, 26 si 27 de ani, sunt cercetati pentru trafic de droguri de risc si mare risc. Activitatea lor infractionala a fost documentata de politisti ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, impreuna cu procurori ai D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova.

Din probele administrate a rezultat ca, in intervalul iulie-august 2025, barbatul de 26 de ani, ar fi procurat, detinut si vandut, direct sau prin intermediul celor doi de 23 de ani si 27 ...citește toată știrea

