Probleme cu apa potabila in Craiova. Rezervele orasului s-au epuizat din cauza consumului mare si a unei avarii. Alimentarea va fi oprita dupa ora 21.00

Compania de Apa Oltenia a cumunicat ca joi va fi furnizata apa potabila in municipiul Craiova doar intre orele 19 - 21, in conditiile in care rezerva de apa a municipiului s-a epuizat, din cauza unei avarii si a consumului ridicat. "Din cauza avariei de pe aductiunea de apa Isvarna - Craiova, pentru remedierea careia s-a lucrat 34 de ore, cumulata cu perioada caniculara, care a dus la cresterea excesiva a consumului, rezerva de apa a municipiului Craiova s-a epuizat. In aceste conditii, ... citeste toata stirea